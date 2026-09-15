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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   Woman dies after falling off bike while on her way to a post-funeral ritual (Tehravin)

Mahoba News: तेरहवीं में जा रही महिला की बाइक से गिरकर मौत

Tue, 15 Sep 2026 12:12 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:12 AM IST
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Woman dies after falling off bike while on her way to a post-funeral ritual (Tehravin)
महोबा। श्रीनगर-चितइयन मार्ग पर रविवार की देर शाम अन्ना मवेशी बचाने में तेरहवीं संस्कार में शामिल होने जा रही महिला बाइक से गिरकर घायल हो गई। परिजन उसे जिला अस्पताल लाए जहां डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजन पोस्टमार्टम कराए बगैर ही शव घर ले गए। वहीं अन्य सड़क दुर्घटनाओं में युवती समेत छह लोग घायल हो गए।
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थाना महोबकंठ के गड़ौरा गांव निवासी कुंजबिहारी विश्वकर्मा शाम करीब पांच बजे बाइक से पत्नी आशा (52) के साथ चितइयन में रिश्तेदारी में तेरहवीं में जा रही थी। गांव से कुछ दूरी पर आए अन्ना मवेशी को बचाने में बाइक का संतुलन बिगड़ गया। इससे पीछे बैठी आशा बाइक से गिर गई। जिला अस्पताल ले जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया। दामाद शीतल प्रसाद ने बताया कि सास तेरहवीं संस्कार में शामिल जा रही थीं। रास्ते में हादसा हो गया।
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वहीं कोतवाली चरखारी के बृजपुर गांव निवासी संदीप (45) रविवार की देर रात बाइक से घर जा रहा था। रास्ते में तेज रफ्तार चार पहिया वाहन ने बाइक में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में संदीप गंभीर रूप से घायल हो गया। इसी तरह श्रीनगर निवासी आस्था, लमौरा निवासी अभिलाषा, अतरारमाफ निवासी प्रेनिया, सटबई निवासी सरोज व लिलवाही निवासी अखिलेश अन्य सड़क हादसों में घायल हो गए। सभी को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।
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