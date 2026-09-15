Mahoba News: धसान नदी के आसपास 15 गांवों में अलर्ट जारी

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लहचूरा बांध में जनपद झांसी के सपरार बांध व टीकमगढ़ जिले में स्थित बानसुजारा बांध से छोड़ा गया पानी आ रहा है। लहचूरा बांध पहले से ही पूरी तरह लबालब है। बांध की न्यूनतम भंडारण क्षमता 179.83 मीटर व अधिकतम भंडारण क्षमता 182.30 मीटर है जबकि वर्तमान में बांध का जलस्तर 182.30 मीटर पहुंच गया है। लहचूरा बांध में क्षमता से अधिक पानी आता देख तीन फाटक सात फीट की ऊंचाई से खोलकर 31,500 क्यूसेक पानी धसान नदी में डिस्चार्ज किया गया। नदी के आसपास स्थित जनपद महोबा के काशीपुरा, धरवार, लिलवा, कोटरा, रिपनौर, बीहट, नगाराघाट, स्योढ़ी, सलैया और झांसी जिले के लहचूरा, बरौडा, असपुरा, झारखंड व सुजातपुर गांव में अलर्ट जारी कर ग्रामीणों को नदी के पास आने से रोका गया है।साथ ही लहचूरा बांध से धसान मुख्य कैनाल में भी 100 क्यूसेक पानी डिस्चार्ज किया गया। लहचूरा बांध के अवर अभियंता रामआसरे का कहना है कि इस समय बांध पूरी तरह भरा हुआ है। बांध की निगरानी की जा रही है। अतिरिक्त पानी को धसान नदी में डिस्चार्ज किया जा रहा है।