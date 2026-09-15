Mahoba News: अचानक हालत बिगड़ने से मासूम की मौत
कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:10 AM IST
Updated Tue, 15 Sep 2026 12:10 AM IST
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महोबा। सोते समय अचानक हालत बिगड़ने से मासूम की मौत हो गई। कोतवाली क्षेत्र के बनियातला निवासी दीनदयाल कुशवाहा का डेढ़ वर्षीय बेटा शौर्य रविवार की रात घर पर सो रहा था। देर रात उसकी हालत बिगड़ गई और शरीर अकड़ गया। माता-पिता की आंख खुलने पर परिजन उसे जिला अस्पताल लाने लगे लेकिन रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। जिला अस्पताल ले जाने पर डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पिता ने बताया कि सोते समय अचानक हालत बिगड़ने से बेटे की मौत हुई है। घटना से परिजन गमगीन हो गए। हालांकि परिजन पोस्टमार्टम कराए बगैर ही शव घर ले गए।
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