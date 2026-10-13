Mahoba News: राज्यस्तरीय कबड्डी में दमखम दिखाएंगी सात बालिकाएं
कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 01:06 AM IST
Updated Tue, 13 Oct 2026 01:06 AM IST
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महोबा। जनपद महोबा की सात बालिकाएं राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में दमखम दिखाएंगी। रविवार को जनपद चित्रकूट में आयोजित मंडलीय ट्रायल में इन खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए मंडल की टीम में अपना स्थान पक्का किया है। यह प्रतियोगिता 15 से 17 अक्तूबर तक मुरादाबाद जिले में होगी।
जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में सब जूनियर बालिका वर्ग कबड्डी का जनपदीय चयन ट्रायल में 10 बालिकाओं का चयन मंडलीय ट्रायल के लिए हुआ था। इसमें शामिल रजनी, निशा, प्रिंसी, रक्षा, रागनी, चंचल, आयुषी, साधना, रोशनी और शिवानी ने दमखम दिखाया। प्रशिक्षकों ने बेहतर प्रदर्शन व सटीकता के आधार पर चंचल, आयुषी, निशा, रजनी, रक्षा, रागिनी और प्रिंसी को मंडल की टीम में चयनित किया। जिला क्रीड़ा अधिकारी संदीप गुप्ता ने बताया कि अब यह खिलाड़ी राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में दमखम दिखाएंगी। उनके प्रदर्शन से प्रशिक्षक देवीचरण यादव व परिजन में खुशी है।
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जिला स्पोर्ट्स स्टेडियम में सब जूनियर बालिका वर्ग कबड्डी का जनपदीय चयन ट्रायल में 10 बालिकाओं का चयन मंडलीय ट्रायल के लिए हुआ था। इसमें शामिल रजनी, निशा, प्रिंसी, रक्षा, रागनी, चंचल, आयुषी, साधना, रोशनी और शिवानी ने दमखम दिखाया। प्रशिक्षकों ने बेहतर प्रदर्शन व सटीकता के आधार पर चंचल, आयुषी, निशा, रजनी, रक्षा, रागिनी और प्रिंसी को मंडल की टीम में चयनित किया। जिला क्रीड़ा अधिकारी संदीप गुप्ता ने बताया कि अब यह खिलाड़ी राज्य स्तरीय कबड्डी प्रतियोगिता में दमखम दिखाएंगी। उनके प्रदर्शन से प्रशिक्षक देवीचरण यादव व परिजन में खुशी है।
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