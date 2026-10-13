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Mahoba News: भूसा निकालते समय कच्ची दीवार ढही, वृद्धा की मौत

Tue, 13 Oct 2026 01:03 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 01:03 AM IST
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Elderly woman dies after unbaked wall collapses while removing fodder.
फोटो 12 एमएएचपी 26 परिचय-मकान गिरने का आंकलन करने राजस्वकर्मी। संवाद
महोबकंठ/पनवाड़ी। थाना महोबकंठ के दिदवारा गांव में सोमवार की दोपहर पशुओं के लिए भूसा निकालते समय कच्ची दीवार गिर गई। हादसे में वृद्धा की मलबे में दबकर मौत हो गई। सूचना पर पुलिस और राजस्व टीम ने घटनास्थल पहुंच जांच की। साथ ही मृतका के परिजन को हर संभव मदद का भरोसा दिया।
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दिदवारा निवासी शांतिदेवी (65) दोपहर करीब साढ़े तीन बजे घर में बनी कच्ची अटारी से पशुओं के लिए भूसा निकाल रही थी। इसी दाैरान अचानक दीवार भरभराकर गिर गई। इससे वृद्धा मलबे में दब गई। चीख सुनकर दौड़े परिजन व पड़ोसियों ने मलबा हटाकर वृद्धा को बाहर निकाला लेकिन तब उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष अर्जुन सिंह, ग्राम प्रशासक रवि पटेल, ग्राम पंचायत सचिव अरविंद तिवारी, लेखपाल हरवंश ने मौके पर पहुंचे और परिजन से जानकारी ली। साथ ही पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दिलाने का भरोसा दिया। थानाध्यक्ष का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

फोटो 12 एमएएचपी 26 परिचय-मकान गिरने का आंकलन करने राजस्वकर्मी। संवाद

फोटो 12 एमएएचपी 26 परिचय-मकान गिरने का आंकलन करने राजस्वकर्मी। संवाद

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