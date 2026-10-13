Mahoba News: भूसा निकालते समय कच्ची दीवार ढही, वृद्धा की मौत

दिदवारा निवासी शांतिदेवी (65) दोपहर करीब साढ़े तीन बजे घर में बनी कच्ची अटारी से पशुओं के लिए भूसा निकाल रही थी। इसी दाैरान अचानक दीवार भरभराकर गिर गई। इससे वृद्धा मलबे में दब गई। चीख सुनकर दौड़े परिजन व पड़ोसियों ने मलबा हटाकर वृद्धा को बाहर निकाला लेकिन तब उसकी मौत हो गई। सूचना मिलते ही थानाध्यक्ष अर्जुन सिंह, ग्राम प्रशासक रवि पटेल, ग्राम पंचायत सचिव अरविंद तिवारी, लेखपाल हरवंश ने मौके पर पहुंचे और परिजन से जानकारी ली। साथ ही पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दिलाने का भरोसा दिया। थानाध्यक्ष का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।