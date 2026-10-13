फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   Police stopped more than 10 Congress members, including the district president, who were on their way to Delhi.

Mahoba News: दिल्ली जा रहे जिलाध्यक्ष समेत 10 से अधिक कांग्रेसियों को पुलिस ने रोका

Tue, 13 Oct 2026 01:09 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 01:09 AM IST
विज्ञापन
Police stopped more than 10 Congress members, including the district president, who were on their way to Delhi.
फोटो 12 एमएएचपी 30 परिचय-रेलवे स्टेशन महोबा में राजधानी दिल्ली जाने के दौरान कांग्रेसियों को हि
महोबा। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के निर्देश व नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के आह्वान पर राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर जा रहे कांग्रेसियों को पुलिस ने रेलवे स्टेशन में रोक लिया। जिलाध्यक्ष समेत 10 से अधिक कांग्रेसियों को पुलिस हिरासत में लेकर चौकी लाई। इस दौरान कांग्रेसियों ने नारेबाजी कर विरोध जताया।
विज्ञापन


जिलाध्यक्ष संतोष कुमार धुरिया ने बताया कि जंतर-मंतर में चल रहे आंदोलन में शांतिपूर्ण ढंग से शामिल होने के लिए वह पदाधिकारियों के साथ महोबा रेलवे स्टेशन पहुंचे। जहां वह ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। तभी अचानक पुलिस आ गई और सभी पदाधिकारियों को हिरासत में लेकर बजरिया पुलिस चौकी ले गई। जब उन्होंने हिरासत में लेने का कारण पूछा तो पुलिस ने कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया।
विज्ञापन


पुलिस हिरासत में लिए गए पदाधिकारियों में पूर्व जिलाध्यक्ष तुलसीदास लोधी, कोषाध्यक्ष देशराज रैकवार, मानसिंह राजपूत, एससीएसटी जिलाध्यक्ष जगतराज, नगर अध्यक्ष महेश अहिरवार, संजय सिंह, कालका प्रसाद प्रजापति, अशोक राजपूत आदि शामिल हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed