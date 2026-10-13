Mahoba News: पावर ग्रिड में पॉलीटेक्निक के दो छात्रों का चयन

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इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से वर्ष 2026 में डिप्लोमा लेने वाले राघव त्रिपाठी ने 6वीं और 2025 में डिप्लोमा लेने वाले आसिफ अली ने 11वीं रैंक प्राप्त की। प्रधानाचार्य आलोक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि भारत सरकार के मिनिस्ट्री ऑफ पावर के अधीन कार्यरत इस उपक्रम में चयनित होकर दोनों युवाओं ने संस्थान का गौरव बढ़ाया है। यह विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत, लगन और शिक्षकों के समर्पण का परिणाम है। उन्होंने इसे पूरे संस्थान के लिए गर्व का क्षण बताते हुए छात्रों के उज्ज्वल भविष्य की कामना की। दोनों छात्रों ने अपनी सफलता का श्रेय अपने परिवार, शिक्षकों और मित्रों के सहयोग को दिया।

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राठ (हमीरपुर)। राजकीय पॉलीटेक्निक सरसई के दो पूर्व छात्रों राघव त्रिपाठी और आसिफ अली का पावर ग्रिड कार्पोरेशन ऑफ इंडिया में जूनियर इंजीनियर (डिप्लोमा ट्रेनी) पद पर चयन हुआ है।