Mahoba News: रैली निकाल महिला सशक्तिकरण का दिया संदेश

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पुलिस अधीक्षक शशांक सिंह ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रैली शहर कोतवाली से तहसील चौराहा, आल्हा चौक, रामकथा मार्ग, ऊदल चौक होते हुए सुभाष चौकी पहुंची। रैली के दौरान महिलाओं व बालिकाओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा उपायों व महिला सशक्तीकरण को लेकर विभिन्न संदेश लिखे पम्फलेट व तख्तियों से लोगों को जागरूक किया गया। अपर एसपी वंदना सिंह ने कहा कि मिशन शक्ति अभियान के तहत महिलाओं व बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन व अधिकारों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए विभिन्न विभागों के समन्वय से विविध कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। इस मौके पर पालिकाध्यक्ष संतोष चौरसिया, एडीएम इंद्र नंदन सिंह, सीडीओ बलराम कुमार, सीओ सदर रविकांत गोंड आदि मौजूद रहे।कुलपहाड़ संवाद के अनुसार कस्बे में मिशन शक्ति अभियान के तहत जागरूकता रैली निकाली गई। इस मौके पर नगर पंचायत अध्यक्ष वैभव अरजरिया, सीओ अनिरुद्ध कुमार, कोतवाल अवधेश कुमार मिश्रा, विकास तिवारी, प्रतीक यादव, संतोष बाल्मीक आदि मौजूद रहे।