Mahoba News: उल्लेखनीय कार्य करने वाले शिक्षकों का सम्मान
कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 12:25 AM IST
Updated Mon, 07 Sep 2026 12:25 AM IST
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महोबा। उद्योग व्यापार मंडल की ओर से देश के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्ण के जन्मदिवस पर शहर के एक होटल में शिक्षक संगोष्ठी व सम्मान समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान जीवन में गुरु की दी हुई शिक्षा के महत्व को बताया गया। उल्लेखनीय कार्य करने वाले 600 शिक्षकों को शॉल ओढ़ाकर सम्मानित किया गया।
उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष भागीरथ नगायच ने कहा कि गुरु ही जीवन के सच्चे पथ प्रदर्शक हैं। जो स्वयं दीपक की तरह जलकर समाज और राष्ट्र के भविष्य को प्रकाशमान करते हैं। उनका ज्ञान, संस्कार व मार्गदर्शन ही एक सशक्त और समृद्ध समाज की आधारशिला है। उन्होंने सेवानिवृत्त व सेवारत शिक्षक लालचंद्र अनुरागी, रामेश्वर त्रिपाठी, अबोध सोनी, बेनीप्रसाद यादव, संगीताचार्य प. जगप्रसाद तिवारी, भूपेंद्र राजपूत, श्यामसुंदर प्रजापति, निर्मला खरे, पवनेश पाठक, वीरेंद्र यादव, गौरीशंकर तिवारी, सगरम खरे, श्रीमित्र त्रिपाठी समेत 600 शिक्षकों को सम्मानित किया गया।
यहां पर शिवकुमार गोस्वामी, अखिलेश नारायण द्विवेदी, रामसनेही राजपूत, वृंदावन अनुरागी, गंगाराम श्रीवास, किशनलाल पुरवार, कृष्णस्वरूप शुक्ला, नंदकिशोर पस्तोर, बृजेश मौर्या आदि मौजूद रहे।
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उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष भागीरथ नगायच ने कहा कि गुरु ही जीवन के सच्चे पथ प्रदर्शक हैं। जो स्वयं दीपक की तरह जलकर समाज और राष्ट्र के भविष्य को प्रकाशमान करते हैं। उनका ज्ञान, संस्कार व मार्गदर्शन ही एक सशक्त और समृद्ध समाज की आधारशिला है। उन्होंने सेवानिवृत्त व सेवारत शिक्षक लालचंद्र अनुरागी, रामेश्वर त्रिपाठी, अबोध सोनी, बेनीप्रसाद यादव, संगीताचार्य प. जगप्रसाद तिवारी, भूपेंद्र राजपूत, श्यामसुंदर प्रजापति, निर्मला खरे, पवनेश पाठक, वीरेंद्र यादव, गौरीशंकर तिवारी, सगरम खरे, श्रीमित्र त्रिपाठी समेत 600 शिक्षकों को सम्मानित किया गया।
विज्ञापन
यहां पर शिवकुमार गोस्वामी, अखिलेश नारायण द्विवेदी, रामसनेही राजपूत, वृंदावन अनुरागी, गंगाराम श्रीवास, किशनलाल पुरवार, कृष्णस्वरूप शुक्ला, नंदकिशोर पस्तोर, बृजेश मौर्या आदि मौजूद रहे।
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