Mahoba News: बीए की छात्रा ने जहर खाकर दी जान

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धवारी निवासी रोहिनी (20) कस्बा खरेला स्थित एक कॉलेज में बीए द्वितीय वर्ष की छात्रा थी। शनिवार की देर शाम उसने किसी बात से नाराज होकर जहर खा लिया। हालत बिगड़ने पर परिजन ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया जहां से गंभीर हालत में डॉक्टर ने मेडिकल कॉलेज झांसी रेफर कर दिया लेकिन रास्ते में उसकी माैत हो गई।मृतका के भाई सनत कुमार ने बताया कि घर पर कोई विवाद नहीं हुआ। बहन ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, यह समझ नहीं आ रहा है। थानाध्यक्ष नन्हेलाल यादव का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।वहीं शहर के मोहल्ला भीतरकोट निवासी शारदा (28) रविवार की दोपहर घर पर थी। इसी दाैरान किसी बात से नाराज होकर उसने जहर खा लिया। परिजन ने उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पति ओमप्रकाश ने बताया कि पत्नी ने ऐसा क्यों किया, यह नहीं पता। इसी तरह परमानंद चौक निवासी गुड्डू (19) और लवकुशनगर तिराहा निवासी देवेंद्र (18) ने जहर खाकर जान देने की कोशिश की। दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया।