Mahoba News: महिला से मारपीट में ग्राम प्रशासक पर प्राथमिकी

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महोबा। महिला से मारपीट करने के मामले में पुलिस ने ग्राम प्रशासक के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। थाना कबरई के रैवारा गांव निवासी अनीता ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 23 अगस्त की रात साढ़े नौ बजे उसके दरवाजे पर गांव का ग्राम प्रशासक धर्मेंद्र सिंह आया और आंखों में टॉर्च मारने लगा। इसका विरोध करने पर उसने अभद्रता करते हुए डंडे से मारपीट कर दी। इससे उसे चोटें आईं। थानाध्यक्ष संतोष कुमार सिंह का कहना है कि आरोपी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। (संवाद)