Mahoba News: मांगे पूरी न हुईं तो सत्याग्रह में शामिल होंगे कर्मचारी
कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:24 PM IST
Updated Wed, 02 Sep 2026 11:24 PM IST
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महोबा। दीवानी न्यायालय कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश की जिला शाखा ने बुधवार को आमसभा का आयोजन किया। इसकी अध्यक्षता जनपद न्यायालय के प्रशासनिक अधिकारी शफीक अहमद ने की। आमसभा में मुख्यमंत्री से अनुरोध किया गया कि जनपद न्यायालय कर्मियों के शासन में लंबित कार्यों पर एक माह में सकारात्मक कार्रवाई का आदेश पारित किया जाए। प्रशासनिक अधिकारी ने बताया कि 13 सितंबर को सदर विधायक को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। इसके बाद दो अक्तूबर को शांतिपूर्ण तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। संघ ने चेतावनी दी है। यदि मांगें पूरी नहीं हुईं, तो 25 अक्तूबर को पूरे प्रदेश के जनपद न्यायालय कर्मचारी लखनऊ में सत्याग्रह करेंगे।
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