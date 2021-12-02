Mahoba News: ईओ पर हमले में पिता-पुत्रों समेत 11 पर प्राथमिकी

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नगर पंचायत के टौरियापुरा में झांसी-मिर्जापुर राष्ट्रीय राजमार्ग के बगल में सरकारी भूमि पर निर्माण कराया जा रहा था। सूचना पर सोमवारदोपहर नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी संजीव कुमार टीम के साथ अवैध निर्माण रुकवाने पहुंचे। निर्माण कार्य रोकने की बात कहने पर मुकेश चौबे ने परिजन व सहयोगियों के साथ मिलकर जातिसूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए पीटना शुरू कर दिया। ईओ का आरोप है कि जान से मारने की नीयत से उन पर लोहे के सरिया से सिर पर प्रहार किया। उन्होंने किसी तरह खुद को बचाया। मारपीट में वह अचेत होकर गिर गए। उनके सिर, नाक और आंख में गंभीर चोटें आईं।साथी कर्मचारी उन्हें किसी तरह वहां से उठाकर लाए। ईओ की तहरीर पर पुलिस ने मुकेश कुमार चौबे, उसके बेटे अरुण कुमार, श्रवण कुमार, बेटी प्रतीक्षा, हिमांशु चौबे, जीतेंद्र पाल व पांच अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। सीओ कुलपहाड़ अनिरुद्ध कुमार सिंह का कहना है कि तहरीर के आधार पर पुलिस ने मारपीट, सरकारी कार्य में बाधा, एससीएसटी एक्ट समेत विभिन्न धाराओं में प्राथमिकी दर्ज की है। जांच कराई जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा।साथ जाती पुलिस तो न होती घटनासरकारी भूमि पर कब्जा कर निर्माण कराने की सूचना पर नगर पंचायत ईओ टीम के साथ मौके पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि इसकी सूचना पर पुलिस को भी दी गई लेकिन मौके पर पुलिस नहीं पहुंची। ईओ और टीम को देखकर दबंगों ने हमला कर दिया। यदि टीम के साथ पुलिस भी होती तो यह घटना नहीं होती।