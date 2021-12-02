फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Mahoba News ›   Farmer dies after being struck by lightning while working in the field.

Mahoba News: खेत पर काम करते समय बिजली गिरने से किसान की मौत

Wed, 16 Sep 2026 12:08 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 12:08 AM IST
विज्ञापन
Farmer dies after being struck by lightning while working in the field.
पनवाड़ी (महोबा)। थाना पनवाड़ी के अंडवारा गांव में मंगलवार की शाम बिजली गिरने से खेत पर काम कर रहे किसान की मौत हो गई। मृतक तीन बहनों में अकेला भाई था। घटना से परिजन रो-रोकर बेहाल हैं। पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारण स्पष्ट होने की बात कह रही है।
विज्ञापन

अंडवारा निवासी किसान राजेंद्र राजपूत (40) सुबह प्रतिदिन की तरह खेत गया था। दोपहर बाद अचानक मौसम बदल गया। आसमान में बादल छाने के साथ बूंदाबांदी शुरू हो गई। वह खेत पर काम कर रहा था तभी तेज गड़गड़ाहट के साथ बिजली गिरने से वह अचेत होकर जमीन पर गिर गया। गंभीर हालत में राजेंद्र को सीएचसी पनवाड़ी ले जाया गया जहां डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया। मृतक के चचेरे भाई उमाशंकर राजपूत ने बताया कि राजेंद्र सुबह खेत गया था। मृतक तीन बहनों में अकेला भाई था। घटना से पत्नी सुमितरानी, बेटे अजय व बेटी शिवी रो-रोकर बेहाल रहे। थानाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह का कहना है कि शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed