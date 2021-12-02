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Mahoba News: गर्भवती महिला की ऑपरेशन के दौरान हालत बिगड़ने से मौत

Wed, 16 Sep 2026 12:13 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 16 Sep 2026 12:13 AM IST
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Pregnant woman dies after her condition deteriorates during surgery.
महोबा/कबरई। जिला महिला अस्पताल में गर्भवती महिला की ऑपरेशन के दौरान हालत बिगड़ने से मौत हो गई। मृतका के पति ने डॉक्टर व स्वास्थ्य कर्मियों पर इलाज में लापरवाही और सुविधा शुल्क वसूलने का आरोप लगाया है। घटना की तहरीर शहर कोतवाली में दी गई है। उधर, सीएमएस ने मामले में जांच के आदेश दिए हैं।
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कस्बा कबरई के रानी लक्ष्मीबाई नगर निवासी रामप्रकाश वर्मा ने शहर कोतवाली में तहरीर देकर बताया कि उसकी पत्नी शकुंतला (40) गर्भवती थी। सात सितंबर को वह पत्नी का इलाज कराने के लिए महिला अस्पताल गया। जहां महिला डॉक्टरों ने गर्भ में पल रहे बच्चे मृत होने व सफाई कराने की बात कही। आरोप है कि ऑपरेशन के नाम पर 10 हजार रुपये की मांग की गई। उसने इतने रुपये देने में असमर्थता जताई और दो हजार रुपये दे दिए। आरोप है कि डॉक्टरों ने गैर जिम्मेदाराना तरीके से ऑपरेशन कर सफाई की। इसके बाद पत्नी की हालत बिगड़ गई। तब उसे रेफर कर दिया गया। वह पत्नी को झांसी ले गया। वहां जांच में पता चला कि ऑपरेशन के दौरान शकुंतला की कोई नस कट गई है।
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सोमवार की रात शकुंतला की इलाज दौरान मौत हो गई। मृतका के पति ने अस्पताल की महिला डॉक्टरों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की मांगी। उधर, महिला अस्पताल के सीएमएस डॉ. रमाकांत चौरिहा का कहना है कि मरीज की हालत गंभीर होने पर रेफर किया गया था। परिजन उसे सरकारी अस्पताल न ले जाकर किसी निजी अस्पताल ले गए। फिर भी आरोपों की जांच कराई जा रही है। जो भी दोषी पाया जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
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