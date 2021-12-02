Mahoba News: घर में घुसकर परिवार को पीटा, आठ पर प्राथमिकी

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बम्हौरीकलां निवासी पीर खां ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 13 सितंबर की सुबह करीब आठ बजे वह किराना दुकान के पास खड़ा था तभी आरिफ, बृजकिशोर, हरी सिंह, अमरचंद समेत अन्य लोग आ गए और गाली-गलौज करते हुए मारपीट की। आरोप लगाया कि शिकायत उसने पुलिस से की लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। शाम साढ़े पांच बजे एक बार फिर बृजकिशोर व हरी सिंह कुल्हाड़ी लेकर अपने साथी कल्लू, आजाद, अमरचंद, सेवालाल, विनोद और कुछ अज्ञात लोगों के साथ घर पर धावा बोल दिया।आरोपी बृजकिशोर व हरी सिंह ने अफरोज और उसकी सास जमीला को जान से मारने की नीयत से कुल्हाड़ी मारी। इससे दोनों के सिर पर गंभीर चोटें आईं। दोनों को सीएचसी चरखारी से जिला अस्पताल रेफर किया गया। आरोप लगाया कि सभी ने घर में घुसकर अन्य परिजन के साथ मारपीट करते हुए जान से मारने की धमकी दी। कोतवाली प्रभारी राहुल मिश्रा का कहना है कि तहरीर के आधार पर आरिफ, बृजकिशोर, हरी सिंह, कल्लू, आजाद, अमरचंद, सेवालाल व विनोद के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। आरोपियों की तलाश के लिए दबिश दी जा रही है।