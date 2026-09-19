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Maharajganj News: दोस्तों की पार्टी के दौरान पिस्टल की गोली लगने से युवक की मौत, हत्या का आरोप

Sat, 19 Sep 2026 02:07 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Sat, 19 Sep 2026 02:07 AM IST
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Youth dies after being shot by a pistol during a party with friends; murder alleged.
पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के समरधीरा चौराहे पर एक अंडे की दुकान पर हो रही थी पार्टी
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परिजन लगा रहे हत्या का आरोप, तीन युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही पुलिस
फरेंदा। पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के समरधीरा चौराहे पर एक अंडे की दुकान पर पार्टी के दौरान अवैध पिस्टल की गोली लगने से युवक घायल हो गया। परिजन की मदद से युवक को गोरखपुर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। परिजन के आरोप के आधार पर पुलिस तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है।
पुरंदरपुर थाना क्षेत्र मधुकरपुर महदेवा निवासी युसुफ उर्फ बंगाली ने बताया कि उनका बेटा जीशान हाशमी (20) बृहस्पतिवार की शाम में घर पर था। इसी दौरान बगल के गांव के अमन, शब्बीर पहुंचे और पार्टी करने की बात कहते हुए समरधीरा चौराहे पर ले गए जबकि प्रदीप वहां पहले से ही मौजूद था। किसी बात को लेकर विवाद हुआ और जीशान के कनपटी पर गोली मारकर हत्या कर दी गई।
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जबकि पुलिस का कहना है कि हिरासत में लिए गए तीनों आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि चारों अंडे की दुकान पर पार्टी कर रहे थे। इनमें से एक चिकन बनाने चला गया जबकि मृतक समेत तीनों बैठे हुए थे। इसी दौरान अवैध पिस्टल में कारतूस लगाकर एक युवक चलाने का प्रयास कर रहा था। दो बार ट्रिगर दबाया लेकिन फायर नहीं हुआ। तब दूसरे साथी ने पिस्टल लेकर ट्रिगर दबा दिया, इसी दौरान गोली चली और जीशान के सिर में लग गई। तीनों उसे पहले फरेंदा के एक निजी अस्पताल ले गए। बाद में उसे गोरखपुर मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। जीशान के शव को शुक्रवार की देर शाम में पुलिस की देखरेख में सुपुर्द ए-खाक कर दिया गया।
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परिजन साथ गए तीनों युवकों पर हत्या करने का आरोप लगा रहे हैं। परिजन का आरोप है कि हत्या के इरादे से ही जीशान को घर से ले जाया गया। पुलिस ने तीनों आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस ने हत्या के प्रयुक्त असलहा भी बरामद कर लिया है। घटना के बाद से गांव में मातम पसरा हुआ है।
इस संबंध में पुरंदरपुर के थानाध्यक्ष गौरव कुमार कन्नौजिया ने बताया कि तहरीर के आधार पर आरोपी अमन, सब्बीर व प्रदीप के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर हिरासत में लेकर पूछताछ किया जा रहा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद धारा में बढ़ोतरी की जाएगी।

वर्जन
हिरासत में लिए गये तीनों आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि पार्टी के दौरान अवैध पिस्टल में कारतूस लगाकर एक युवक चलाने का प्रयास कर रहा था। दो बार ट्रिगर दबाया लेकिन फायर नहीं हुआ। इसके बाद दूसरे साथी ने पिस्टल लेकर ट्रिगर दबा दिया। इसी दौरान गोली चल गई और जीशान के सिर में लग गई। मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
- दीपशिखा वर्मा, सीओ फरेंदा
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