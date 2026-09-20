जिशान हत्याकांड : आरोपी शब्बीर का पिस्टल के साथ वीडियो वायरल

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चर्चा है कि आरोपी सब्बीर का पिस्टल लेकर कई गानों पर वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड है। इस बात की जानकारी घटना के पूर्व पुलिस को नही हो सकी। घटना के बाद से वायरल वीडियो की जांच भी पुलिस के लिए चुनौती है। थानाध्यक्ष गौरव राय कन्नौजिया के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की जानकारी नही है। इसकी जांच की जाएगी। विज्ञापन

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जिशान व आरोपी शब्बीर के साथ दोस्ती काफी दिनों से थी। दोनों के बीच पैसे का लेनदेन होता रहता था। उस दिन भी पैसा लेने के लिए समरधीरा गया था, जहां पर तीनों दोस्तो के बीच विवाद में गोली चलने से उसकी मौत हो गई। - ईस्माइल, जिशान का चाचा चर्चा है कि आरोपी सब्बीर का पिस्टल लेकर कई गानों पर वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड है। इस बात की जानकारी घटना के पूर्व पुलिस को नही हो सकी। घटना के बाद से वायरल वीडियो की जांच भी पुलिस के लिए चुनौती है। थानाध्यक्ष गौरव राय कन्नौजिया के अनुसार सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो की जानकारी नही है। इसकी जांच की जाएगी।जिशान व आरोपी शब्बीर के साथ दोस्ती काफी दिनों से थी। दोनों के बीच पैसे का लेनदेन होता रहता था। उस दिन भी पैसा लेने के लिए समरधीरा गया था, जहां पर तीनों दोस्तो के बीच विवाद में गोली चलने से उसकी मौत हो गई। - ईस्माइल, जिशान का चाचा

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फरेंदा। पुरंदरपुर में पिस्टल से गोली मारकर हत्या के बाद आरोपी श्ब्बीर का पिस्टल के साथ सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में शब्बीर रंगदारी की गीत पर रील बनाता हुआ दिख आ रहा है। हालांकि यह वायरल वीडियो कब और कहां का है। यह पता नहीं चल सका है। संन्द न्यूज एजेंसी वायरल वीडियाे की पुष्टि नहीं करता है।