Maharajganj News: पारिवारिक विवाद में युवती ने खुद को लगाई आग, गंभीर

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महराजगंज। पनियरा थाना क्षेत्र की ग्राम पंचायत इलाहाबाद में शनिवार दोपहर में पारिवारिक विवाद के चलते एक 22 वर्षीय युवती ने पेट्रोल छिड़क कर खुद को आग लगा ली। गंभीर रूप से झुलसी युवती को परिजन पनियरा पीएचसी लेकर पहुंचे, जहां हालत गंभीर देख चिकित्सकों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया।बताया गया कि शनिवार दोपहर घर में विवाद के दौरान शिवानी ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया। परिजन उसे बचाने के लिए दौड़े, लेकिन तब तक उसने माचिस जला ली। आग की चपेट में आने से वह गंभीर रूप से झुलस गई। शोर सुनकर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंच गए। शिवानी दो भाइयों में सबसे छोटी है। दोनों भाइयों की शादी हो चुकी है जबकि वह अविवाहित है। उसके पिता राजमिस्त्री का काम करते हैं। घटना के बाद परिजन उसे आनन-फानन में पनियरा पीएचसी ले गए जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया।इस संबंध में एसओ कुंवर गौरव सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मिली है। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच-पड़ताल कर रही है।