Maharajganj News: हाइटेंशन तार गिरने से हाईवे पर लगा जाम

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घटना शनिवार शाम करीब छह बजे की है। उद्योग चौराहे के पास फरेंदा मार्ग पर हाइटेंशन तार अचानक नीचे आ गया। तार सड़क के ऊपर लटकने के कारण दोनों तरफ वाहनों की आवाजाही प्रभावित हो गई। देखते ही देखते सड़क पर वाहनों की कतार लग गई। स्थानीय लोगों ने सतर्कता बरतते हुए निगम को इसकी जानकारी दी।सूचना मिलते ही कर्मचारी मौके पर पहुंचे। टीम ने पहले स्थिति का जायजा लिया और इसके बाद नीचे आए हाइटेंशन तार को दुरुस्त कराने का काम शुरू किया। करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद शाम सात बजे विद्युत व्यवस्था बहाल कर दी गई। इसके बाद सड़क पर यातायात भी सामान्य हो गया।अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड प्रथम एके यादव ने बताया कि एक वाहन में हाइटेंशन तार फंस जाने के कारण तार नीचे लटक आया था। सूचना मिलते ही विद्युत कर्मियों को मौके पर भेजा गया। तार को ठीक कराने के बाद विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी गई।