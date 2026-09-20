Maharajganj News: केसीसी के नाम पर नौ लाख रुपये हड़पने का आरोप
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज Updated Sun, 20 Sep 2026 02:09 AM IST
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निचलौल। क्षेत्र के रायपुर गांव निवासी जसोमती देवी ने समाधान दिवस में डीएम को प्रार्थना पत्र देकर अमीन और एसबीआई की घोड़हवा शाखा के कुछ कर्मचारियों पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। उन्होंने बताया कि उनके दोनों बेटों ने 1.02 लाख रुपये का केसीसी ऋण लिया था। आरोप है कि ऋण चुकाने के नाम पर उनके बेटे विजय से जमीन बेचकर नौ लाख रुपये ले लिए गए लेकिन बैंक से अब तक नो-ड्यूज प्रमाणपत्र नहीं मिला। उन्होंने मामले की निष्पक्ष जांच कराकर कार्रवाई और प्रमाणपत्र दिलाने की मांग की।
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