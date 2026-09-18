Maharajganj News: पानी फैलने से रोकने पर महिला को पीटा, रिपोर्ट
संवाद न्यूज एजेंसी, महाराजगंज Updated Fri, 18 Sep 2026 12:49 AM IST
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भिटौली। स्थानीय थाना क्षेत्र के बरगदही में पानी फैलने से रोकने पर पड़ोस की दो महिलाओं और उनके दामाद ने मिलकर एक महिला को गालियां देते हुए बुरी तरह पीट दिया। महिला की तहरीर पर पुलिस ने तीन लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
जानकारी के अनुसार हिसाबुन बरगदही थाना भिटौली निवासी निशा ने तहरीर में बताया कि 13 सितंबर को सुबह लगभग 9.30 बजे बरसात का पानी बहने को लेकर पड़ोसन हमीदुन निशा, मल्का सूफिया और हमीदुन निशा के दामाद असलम एक राय होकर उसके दरवाजे पर आ गए। आरोप है कि तीनों ने गालियां देनी शुरू की। विरोध करने पर तीनों ने मिलकर उसे मारना-पीटना शुरू कर दिया, जिससे उसे काफी चोटें आईं। प्रभारी निरीक्षक सत्येन्द्र कुमार राय ने बताया कि शिकायतकर्ता की तहरीर पर तीनों आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की जा रही है।
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जानकारी के अनुसार हिसाबुन बरगदही थाना भिटौली निवासी निशा ने तहरीर में बताया कि 13 सितंबर को सुबह लगभग 9.30 बजे बरसात का पानी बहने को लेकर पड़ोसन हमीदुन निशा, मल्का सूफिया और हमीदुन निशा के दामाद असलम एक राय होकर उसके दरवाजे पर आ गए। आरोप है कि तीनों ने गालियां देनी शुरू की। विरोध करने पर तीनों ने मिलकर उसे मारना-पीटना शुरू कर दिया, जिससे उसे काफी चोटें आईं। प्रभारी निरीक्षक सत्येन्द्र कुमार राय ने बताया कि शिकायतकर्ता की तहरीर पर तीनों आरोपियों पर प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्यवाही की जा रही है।
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