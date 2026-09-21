Maharajganj News: धान के खेत में मिला महिला का शव

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फरेंदा थानाध्यक्ष राघवेंद्र सिंह ने बताया कि रविवार शाम करीब चार बजे कुछ लोग खेत के आसपास बकरी चरा रहे थे। इसी दौरान उनकी नजर धान के खेत में अचेत अवस्था में पड़ी महिला पर पड़ी। उन्होंने शोर मचाकर आसपास के लोगों को इसकी जानकारी दी। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और महिला को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। महिला की पहचान कराने के लिए आसपास के लोगों से पूछताछ की गई, लेकिन देर शाम तक उसकी शिनाख्त नहीं हो सकी थी।थानाध्यक्ष ने बताया कि महिला की पहचान के लिए सोशल मीडिया और अन्य माध्यमों की मदद ली जा रही है। पुलिस महिला की पहचान के साथ ही उसके खेत तक पहुंचने और मौत के कारणों की भी जांच कर रही है।