Maharajganj News: किशोर का हाथ खींचकर तोड़ने का आरोप, अस्पताल का वीडियो वायरल

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नेपाल के मैनिहवा निवासी पिंटू ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि उनके 15 वर्षीय भाई आशीष के हाथ में शनिवार को गांव में लट्टू खेलते समय अचानक दर्द होने लगा। वह उसे इलाज के लिए नौतनवा कस्बा स्थित किसान हॉस्पिटल लेकर पहुंचे। वहां एक्स-रे कराने पर हाथ में मामूली क्रैक बताया गया।आरोप है कि इसके बाद अस्पताल के कर्मचारी आशीष को इलाज के लिए एक कमरे में ले गए। वहां उसके हाथ को खींचकर तोड़ने का प्रयास किया गया। भाई के चिल्लाने की आवाज सुनकर पिंटू ने बाहर से ही घटना का वीडियो बना लिया। कुछ देर बाद अस्पताल के कर्मचारी आशीष को बाहर लेकर आए और दोबारा एक्स-रे कराया।पिंटू के मुताबिक, इसके बाद अस्पताल की ओर से बताया गया कि आशीष का ऑपरेशन करना पड़ेगा और इसमें करीब 50 हजार रुपये खर्च आएगा। रकम तत्काल जमा कराने को कहा गया। इसके बाद पिंटू अपने भाई को अस्पताल से लेकर चले गए और बेहतर इलाज के लिए परिजन के साथ उसे सिद्धार्थनगर जनपद के नौगढ़ ले गए।घटना के बाद रविवार सुबह पिंटू नौतनवा थाने पहुंचे। उन्होंने थानाध्यक्ष को घटनाक्रम का वीडियो दिखाते हुए तहरीर दी और अस्पताल संचालक व कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। इधर, अस्पताल के अंदर किशोर के चिल्लाने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से प्रसारित हो रहा है। हालांकि संवाद न्यूज एजेंसी इस वीडियो की पुष्टि नहीं करती है।थानाध्यक्ष अभिषेक सिंह ने बताया कि मामले में तहरीर मिली है। अस्पताल के जिम्मेदार लोगों को थाने पर बुलाया गया है। पूछताछ और जांच-पड़ताल के बाद विधिक कार्रवाई की जाएगी।