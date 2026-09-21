Maharajganj News: अवैध मिट्टी खनन में तीन ट्रैक्टर-ट्रॉली सीज

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शिकायत मिलने के बाद खनन विभाग के अधिकारी पुलिसकर्मियों के साथ मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। इस दौरान वहां मिट्टी से लदी तीन ट्रैक्टर-ट्रॉलियां मिलीं। खनन विभाग की टीम ने तीनों वाहनों को कब्जे में लेकर सीज कर दिया। कार्रवाई की जानकारी मिलते ही अवैध खनन में शामिल लोगों में हड़कंप मच गया। स्थानीय लोगों के अनुसार, क्षेत्र में लंबे समय से अवैध मिट्टी खनन की शिकायतें सामने आ रही थीं। खनन अधिकारी अजीत कुमार ने बताया कि मौके से मिट्टी से लदी तीन ट्रैक्टर-ट्रॉलियां पकड़ी गई हैं। तीनों वाहनों को सीज कर दिया गया है। मामले में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है।

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सोनौली। कोतवाली क्षेत्र के लक्ष्मी नगर सेमरा में अवैध रूप से मिट्टी खनन किए जाने की शिकायत पर रविवार दोपहर खनन विभाग और पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्रवाई की। टीम ने मौके से मिट्टी से लदी तीन ट्रैक्टर-ट्रॉलियां पकड़ीं और उन्हें सीज कर दिया।