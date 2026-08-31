Maharajganj News: निचलौल एसओ के खिलाफ कार्यवाही की मांग को लेकर वैश्य समाज ने की बैठक

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बैठक को संबोधित करते हुए संयुक्त व्यापारी मोर्चा के संयोजक पशुपतिनाथ गुप्त ने कहा कि मामले में अभी तक पुलिस अधीक्षक की ओर से कोई कार्रवाई नहीं होने से वैश्य समाज के लोगों में रोष और आक्रोश है। उन्होंने कहा कि समाज इस मामले में निष्पक्ष कार्रवाई की मांग कर रहा है।बैठक में मौजूद वैश्य समाज के लोगों ने सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि 2 सितंबर को जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक से प्रतिनिधिमंडल अधिकारियों के समक्ष पूरे मामले को रखते हुए अब तक कार्रवाई नहीं होने का कारण पूछेगा और आवश्यक कार्रवाई की मांग करेगा।इस दौरान साहू समाज के जिला संयोजक लालजी प्रसाद गुप्ता, गोविंद गुप्ता, दामोदर अग्रवाल, अनिल कुमार गुप्ता एडवोकेट, बेचन, राजेश गुप्ता, भगवान बाबू, राजेश कसौधन, श्रीकृष्ण कसौधन, महेश जायसवाल समेत अन्य लोग मौजूद रहे।