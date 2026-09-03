Maharajganj News: मुख्यमंत्री के कार्यक्रम का हुआ सीधा प्रसारण, कर्मियों को रेनकोट व उपकरण भी मिले

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सीएम ने लखनऊ में यूपी आउटसोर्स सेवा निगम की वेबसाइट का किया लोकार्पणमहराजगंज। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ में यूपी आउटसोर्स सेवा निगम की वेबसाइट का लोकार्पण किया। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण कलक्ट्रेट सभागार में जिला पंचायत अध्यक्ष रविकांत पटेल की अध्यक्षता में देखा गया। कार्यक्रम में जिले के विभिन्न विभागों में तैनात आउटसोर्स कर्मी शामिल हुए।यूपी आउटसोर्स सेवा