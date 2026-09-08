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Maharajganj News: पीडीए के लोगों का हो रहा है उत्पीड़न

Tue, 08 Sep 2026 02:27 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 02:27 AM IST
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People belonging to the PDA are facing harassment.
- पीडीए जन पंचायत का हुआ आयोजन
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महराजगंज। शिव नगर स्थित एक सभागार में सोमवार को समाजवादी पार्टी की ओर से सोमवार को पीडीए जन पंचायत का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि सपा के राष्ट्रीय सचिव रामाश्रय विश्वकर्मा ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में पीडीए के लोगों का लगातार उत्पीड़न हो रहा है। सपा कार्यकर्ताओं को फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है। न्याय की गुहार लगाने वालों पर ही मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से आम जनता परेशान है। प्रतियोगी परीक्षाओं के पेपर लीक होने से लाखों युवाओं को रोजगार के अवसरों से वंचित होना पड़ रहा है। आरोप लगाया कि भाजपा सरकार संविधान और आरक्षण को कमजोर करने का प्रयास कर रही है। कहा कि भाजपा सरकार गरीब, किसान, मजदूर, पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक और नौजवान विरोधी है। प्रदेश में अपराध और पुलिस की कार्यप्रणाली को लेकर भी उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए।
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इस दौरान जिलाध्यक्ष विद्यासागर यादव, निर्मेश मंगल, बिंद्रेश कनौजिया, प्रणय गौतम, राजेश यादव, श्रवण पटेल, मक्खु प्रसाद, सुदामा प्रसाद, श्रीपति आजाद, डॉ. एसएस पटेल, विजय यादव और सुरेंद्र भारती आदि मौजूद रहे।
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