Maharajganj News: 50 हजार रुपये के लिए दोस्ती में पड़ी खटास, शब्बीर ने जिशान को मारी गोली

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- पुलिस ने तीनों आरोपियों को किया गिरफ्तार, आरोपियों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्जफरेंदा। पुरंदरपुर थाना क्षेत्र के समरधीरा चौराहे पर बृहस्पतिवार की रात तीन दोस्तों के बीच लेनदेन के विवाद में जिशान की गोली लगने से हुई मौत के मामले का पुलिस ने शनिवार को पर्दाफाश कर दिया। पुलिस ने आरोपी शब्बीर अहमद निवासी परसोहिया पुरंदरपुर, प्रदीप जायसवाल निवासी समरधीरा टोला पकडीहा पुरंदरपुर व अमन निवासी परसोहिया पुरंदरपुर को मनिकौरा चौराहे के अंडरपास से गिरफ्तार किया गया। सब्बीर ने पचास हजार रुपये के विवाद में जिशान को गोली मार दी थी। जिशान की मेडिकल कालेज में मौत हो गई। पुलिस ने मामले में तीन आरोपियों के खिलाफ धारा में बढ़ोतरी करते हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर तीनों को न्यायालय भेज दिया।सीओ दीपशिखा वर्मा के अनुसार थाना क्षेत्र के मधुकरपुर महदेवा निवासी जिशान ने दोस्त सब्बीर को करीब छह माह पूर्व पचास हजार रुपये दुकान के लिए दिया था जिसे वह कई बार मांगता तो सब्बीर टालमटोल करता था। बृहस्पतिवार की शाम दोस्त शब्बीर अहमद निवासी परसोहिया समरधीरा चौराहे पर राज रेस्टोरेंट व बिरयानी सेंटर के नाम से दुकान संचालित करता है जहां पर जिशान अपना बकाया मांगने पहुंचा था। रुपये के लेनदेन को लेकर जिशान व तीनों आरोपी शब्बीर, प्रदीप व अमन के बीच विवाद हो गया।सीओ के मुताबिक विवाद के दौरान दोस्त सब्बीर ने जिशान को गोली मार दी जिसमें वह गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को परिजनों ने तत्काल इलाज के लिए मेडिकल कालेज गोरखपुर ले जाया गया। जहां पर उपचार के दौरान जिशान की मौत हो गई। घटना के बाद पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कर ली।पुलिस ने शनिवार की सुबह तीनों आरोपियों में शब्बीर अहमद निवासी परसोहिया पुरंदरपुर, प्रदीप जायसवाल निवासी समरधीरा टोला पकडीहा पुरंदरपुर व अमन निवासी परसोहिया पुरंदरपुर को मनिकौरा चौराहे के अंडरपास से गिरफ्तार किया गया। आरोपी के पास से 32 बोर की देसी पिस्टल बरामद की गई। सीओ ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। युवक के मौत के बाद धारा में बढ़ाते हुए हत्या व आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों को न्यायालय भेज दिया गया।