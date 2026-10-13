फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   Inspection of two shops in Lehra temple complex and a mart located in Chiuraha

Maharajganj News: नवरात्र पर खाद्य सुरक्षा विभाग का छापा, पेड़ा और आटे के चार नमूने लिए

Tue, 13 Oct 2026 02:43 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:43 AM IST
विज्ञापन
Inspection of two shops in Lehra temple complex and a mart located in Chiuraha
महराजगंज। नवरात्र पर्व के दौरान श्रद्धालुओं को शुद्ध और सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग ने सोमवार को विशेष जांच अभियान चलाया। इस दौरान लेहड़ा मंदिर परिसर की दो दुकानों और चिउरहा स्थित एक मार्ट का निरीक्षण किया गया।
विज्ञापन

टीम ने पेड़ा, फाफड़ आटा और सिंघाड़ा आटा के नमूने एकत्र कर जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद खाद्य सामग्री की गुणवत्ता को लेकर आगे की कार्रवाई की जाएगी। प्रभारी सहायक आयुक्त (खाद्य)-द्वितीय केके उपाध्याय के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की टीम ने सबसे पहले लेहड़ा मंदिर परिसर में खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वाली दुकानों का निरीक्षण किया। इस दौरान एक टी स्टॉल से पेड़ा का नमूना लिया गया। इसके बाद एक टी स्टॉल की जांच कर वहां से भी पेड़ा का नमूना संग्रहित किया गया।
विज्ञापन

इसके अतिरिक्त टीम ने नगर के चिउरहा स्थित एक मार्ट का निरीक्षण किया। यहां से फाफड़ आटा और सिंघाड़ा आटा के नमूने लिए गए। सभी नमूनों को गुणवत्ता की जांच के लिए प्रयोगशाला भेजा गया है। अभियान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी अंकित सिंह, हंसराज प्रसाद, पवन गोंड और हिमांशु जयंत शामिल रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed