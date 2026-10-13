Maharajganj News: पृथ्वी हाईवे पर फिर थमे वाहनों के पहिए, बड़ी संख्या में यात्री फंसे

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यातायात बंद होने से नवरात्र व दशहरा पर्व पर घर लौट रहे लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं, सड़क की मरम्मत के लिए सोमवार रात 11 बजे से मंगलवार सुबह पांच बजे तक भी यातायात बंद रखने की सूचना जारी की गई है। धादिंग की प्रमुख जिला अधिकारी लक्ष्मी पांडे गौतम के अनुसार, गजुरी ग्रामीण नगरपालिका-5 के गलौड़ी क्षेत्र में त्रिशूली नदी की कटान से सड़क क्षतिग्रस्त हुई है। इससे पहले भी सड़क धंसने के कारण हाईवे पर यातायात बाधित हो गया था।मरम्मत और वैकल्पिक ट्रैक तैयार करने के बाद रविवार को मार्ग खोला गया था, लेकिन सोमवार सुबह दोबारा कटान होने से वाहनों की आवाजाही रोकनी पड़ी। लगातार मार्ग बाधित होने से हाईवे पर वाहनों की कतार लग गई है। ो