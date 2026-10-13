फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Maharajganj News ›   CDO asked to improve the performance in ODOP and Vishwakarma Shramik Samman Yojana.

Maharajganj News: सीडीओं ने की समीक्षा, बिजली कटौती पर जताई नाराजगी

Tue, 13 Oct 2026 02:56 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:56 AM IST
विज्ञापन
CDO asked to improve the performance in ODOP and Vishwakarma Shramik Samman Yojana.
महराजगंज। मुख्य विकास अधिकारी महेंद्र कुमार सिंह ने आज कलेक्ट्रेट सभागार में सोमवार को विकास कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने सीएम डैशबोर्ड पर विभिन्न योजनाओं की प्रगति का जायजा लिया।
विज्ञापन

सीडीओ महेंद्र कुमार सिंह ने कृषि, स्वास्थ्य, महिला एवं बाल कल्याण, नेडा, पर्यटन, पिछड़ा वर्ग, बाल विकास एवं पुष्टाहार, उद्यान और मत्स्य सहित विभिन्न विभागों की परियोजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने सभी विभागों को लक्ष्य के अनुरूप कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए। सीडीओ ने योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने पर जोर दिया। उन्होंने फैमिली आईडी निर्माण को मिशन मोड में करने का निर्देश दिया। विद्युत विभाग की समीक्षा के दौरान उन्होंने विद्युत कटौती पर नाराजगी व्यक्त की।
विज्ञापन

सीडीओ ने ओडीओपी और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना में प्रदर्शन सुधारने को कहा। उन्होंने जल निगम ग्रामीण व आईसीडीएस को भी प्रदर्शन बेहतर करने का निर्देश दिया। सीडीओ ने कहा कि योजनाओं की प्रगति पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े। उन्होंने जनपद की रैंकिंग गिरने से रोकने के लिए भी निर्देशित किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed