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Maharajganj News: पांच साल से परिवार रजिस्टर की नकल बंद, आप कार्यकर्ताओं ने उठाई आवाज

Tue, 13 Oct 2026 02:58 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:58 AM IST
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Aam Aadmi Party submitted a memorandum to the Deputy Tehsildar.
नायब तहसीलदार अंकुर सिद्धार्थ को ज्ञापन सौंपते आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता।
निचलौल। नगर पंचायत निचलौल और नगर पालिका परिषद सिसवा के लोगों को करीब पांच वर्षों से परिवार रजिस्टर की नकल नहीं मिलने का मुद्दा सोमवार को गरमा गया। आम आदमी पार्टी के जिला उपाध्यक्ष जाहिद अली के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने तहसील पर प्रदर्शन कर नायब तहसीलदार अंकुर सिद्धार्थ को ज्ञापन सौंपा।
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जाहिद अली ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में परिवार रजिस्टर की नकल जारी की जा रही है, जबकि शहरी क्षेत्र के लोग इस सुविधा से वंचित हैं। इसके कारण आय, जाति और निवास प्रमाणपत्र बनवाने के साथ ही विधवा, वृद्धावस्था और दिव्यांग पेंशन, शादी अनुदान, राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ, मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना तथा आवास संबंधी कार्यों में लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है।
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उन्होंने कहा कि वारिस प्रमाणपत्र, वरासत, राशन कार्ड, पासपोर्ट सत्यापन, बीमा क्लेम और बैंक खाताधारक की मृत्यु के बाद खाते में जमा धनराशि प्राप्त करने जैसे कार्यों में भी परिवार रजिस्टर की नकल की जरूरत पड़ती है। प्रदर्शन में रामनरेश, विनय भारती, महफूज आलम, शमसुद्दीन, दशरथ, सत्तार अली, रज्जाक अली, शैलेश शर्मा, रामाश्रय, जितेंद्र, सुदामा और इसहाक अली सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।
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