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Maharajganj News: प्राचीन बौद्ध स्तूप पर कल से बौद्ध आस्था और संस्कृति का महाकुंभ

Tue, 13 Oct 2026 02:57 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Tue, 13 Oct 2026 02:57 AM IST
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The event will be held from October 14th to 16th, with devotees from Nepal and Thailand also gathering.
लक्ष्मीपुर। भगवान गौतम बुद्ध की ननिहाल माने जाने वाले ऐतिहासिक बौद्ध स्थल देवदह में 14 से 16 अक्तूबर के बीच बौद्ध महासम्मेलन एवं देवदह महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। जिसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई हैं।
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नौतनवा तहसील क्षेत्र के ग्राम पंचायत बनरसिहा कला स्थित प्राचीन बौद्ध स्तूप पर आयोजित इस महोत्सव में देश-विदेश के बौद्ध भिक्षुओं के शामिल होने की संभावना है। महोत्सव की तैयारियों को लेकर सोमवार को देवदह में समिति के पदाधिकारियों एवं सदस्यों की बैठक हुई। इसमें कार्यक्रम की रूपरेखा पर विस्तार से चर्चा करते हुए विभिन्न व्यवस्थाओं की जिम्मेदारी सौंपी गई।
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इस मौके पर समिति के अध्यक्ष जितेंद्र राव ने बताया कि तीन दिन तक देवदह में प्रवज्जा प्रशिक्षण, पूजा-अर्चना, विपश्यना और बौद्ध महासम्मेलन से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। महोत्सव में नेपाल, थाईलैंड सहित कुशीनगर, कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती और नागपुर जैसे प्रमुख स्थलों से बौद्ध भिक्षुओं के पहुंचने की उम्मीद है।
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बैठक में महेंद्र जायसवाल, लक्ष्मीचंद पटेल, राममिलन गौतम, जयराम कोरी, रामप्रकाश, अनिल, रामप्रसाद आदि माैजूद रहे।
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