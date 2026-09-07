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Maharajganj News: निचलौल क्षेत्र के हनुमान मंदिर में मूर्ति खंडित, मचा हड़कंप

Mon, 07 Sep 2026 02:21 AM IST
गोरखपुर ब्यूरो
Gorakhpur Bureau गोरखपुर ब्यूरो
Updated Mon, 07 Sep 2026 02:21 AM IST
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Idol vandalized at Hanuman temple in Nichlaul area; panic ensues.
निचलौल थाना क्षेत्र की ग्रामसभा बूढ़ाडीह कला का मामला, पुलिस कर रही मामले की जांच
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पुलिस ने एक मंदबुद्धि व्यक्ति सहित तीन संदिग्धों को उठाया, कर रही है पूछताछ
निचलौल। थाना क्षेत्र की ग्रामसभा बूढ़ाडीह कला में रविवार तड़के गांव के उत्तर दिशा स्थित पोखरे के पास हनुमान मंदिर में मूर्ति खंडित मिलने से हड़कंप मच गया। मंदिर के पास ईंट के टुकड़े बिखरे मिले। ग्रामीणों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर दी। ग्राम प्रधान की तहरीर पर पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है।
ग्रामीणों के अनुसार गांव के उत्तर दिशा में पोखरा और खनिहाल है। यहां करीब 25 वर्ष पुराना हनुमान मंदिर स्थित है। शनिवार शाम को रोज की तरह मंदिर के पुजारी पूजा-अर्चना करने के बाद घर चले गए। रविवार सुबह कुछ ग्रामीण नित्यकर्म के लिए मंदिर की ओर से गुजर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने मंदिर के पास ईंट के टुकड़े बिखरे देखे। पास जाकर देखने पर हनुमान जी की मूर्ति खंडित मिली।
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इसकी जानकारी मिलते ही पुजारी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुट गए। मंदिर के पुजारी ने डायल 112 पर सूचना दी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। थोड़ी देर बाद थाना प्रभारी निरीक्षक भी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और स्थिति को नियंत्रित किया। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण कर आसपास के लोगों से जानकारी ली। प्रथम दृष्टया घटना रात के समय की बताई जा रही है। आशंका जताई जा रही है कि किसी अराजक तत्वों ने घटना को अंजाम दिया है।
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ग्राम प्रधान/प्रशासक और गांव के संभ्रांत लोगों की मौजूदगी में ग्रामीणों ने तत्काल मूर्ति की मरम्मत कराने का निर्णय लिया। इसके बाद स्थिति सामान्य हो गई। सूचना पर बजरंग दल के राहुल गुप्ता, विवेक मौर्य, विपिन कसौधन और नितेश चौहान सहित अन्य कार्यकर्ता भी मौके पर पहुंचे और घटना में तत्काल कार्रवाई की मांग की। पुलिस और ग्रामीणों ने उन्हें कार्रवाई का आश्वासन देकर शांत कराया।

सीओ रविंद्र कुमार सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंच गई थी। सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है। ग्राम प्रधान की ओर से अज्ञात के खिलाफ तहरीर दी गई है। पुलिस की टीम ने गांव के एक मंद बुद्धि व्यक्ति सहित तीन संदिग्धों को उठाया गया है जांच- पड़ताल की जा रही है।
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