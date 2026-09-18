Maharajganj News: 18 दिन बाद सोनौली और बेलहिया से भारी वाहन काठमांडो रवाना

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- कृष्णभीर में नया ट्रैक खोलकर पृथ्वी हाईवे पर शुरू हुआ आवागमन- बाढ़ से बंद था काठमांडो जाने वाला प्रमुख मार्गसोनौली। नेपाल में बाढ़ के कारण करीब 18 दिनों से बंद काठमांडो जाने वाला प्रमुख मार्ग अब दोबारा खुल गया है। धादिंग जिले के कृष्णभीर क्षेत्र में पृथ्वी हाईवे पर नया ट्रैक खोलकर दोनों तरफ से यातायात बहाल कर दिया गया है। मार्ग खुलने के बाद भारत-नेपाल सीमा के सोनौली और नेपाल के बेलहिया में काठमांडो जाने के लिए पिछले 18 दिनों से रोके गए भारी मालवाहक वाहनों को भी रवाना कर दिया गया है। इससे सीमा पर फंसे ट्रांसपोर्टरों और व्यापारियों को राहत मिली है।भंसार एजेंट संघ के पूर्व अध्यक्ष डॉ. शांत कुमार शर्मा ने बताया कि बीते माह से काठमांडो जाने वाला मार्ग बंद था। इसके चलते काठमांडो जाने वाले भारी वाहनों को नेपाल सीमा में बेलहिया और भारतीय क्षेत्र के सोनौली में रोक दिया गया था। अब मार्ग खुलने के बाद करीब 60 खड़े वाहनों को काठमांडो के लिए रवाना किया गया है। साथ ही गोदाम में रखे गए जरूरी सामानों को भेजने की प्रकिया शुरू की जा रही है।रसुवा में भोटेकोशी के रास्ते त्रिशूली नदी में आई भीषण बाढ़ के बाद धादिंग के कृष्णभीर क्षेत्र में पृथ्वी हाईवे का हिस्सा कट गया था। सड़क क्षतिग्रस्त होने के कारण काठमांडो को नेपाल के विभिन्न हिस्सों से जोड़ने वाले इस प्रमुख मार्ग पर यातायात बाधित हो गया था। इसका असर यात्रियों की आवाजाही के साथ ही खाद्य पदार्थों और रोजमर्रा की जरूरत के सामानों की ढुलाई पर भी पड़ा था।यातायात व्यवस्था को बहाल करने के लिए कृष्णभीर में नया ट्रैक तैयार किया गया। इसके बाद पृथ्वी हाईवे पर दोनों तरफ से वाहनों का आवागमन शुरू कर दिया गया। यह हाईवे नेपाल के अलग-अलग हिस्सों को राजधानी काठमांडो से जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है। मार्ग खुलने से सीमा पर खड़े मालवाहक वाहनों के अलावा काठमांडो और अन्य क्षेत्रों के बीच यातायात तथा आपूर्ति व्यवस्था में भी राहत मिली है। काठमांडो-मुगलिंग मार्ग पर दोतरफा यातायात शुरू होने के बाद अब सोनौली और बेलहिया में लंबे समय से खड़े भारी वाहनों की आवाजाही भी शुरू हो गई है। इससे भारत से नेपाल जाने वाले माल की आपूर्ति व्यवस्था को गति मिलने और काठमांडो समेत नेपाल के विभिन्न हिस्सों में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सामान्य होने की उम्मीद है। एसएसपी सुरेश प्रसाद काफ्ले ने बताया कि वाहनों का आवागमन दोनों तरफ से शुरू हो गया है।