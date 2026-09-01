Maharajganj News: अज्ञात वाहन की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत

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पुलिस के अनुसार मृतक की उम्र करीब 60 वर्ष बताई जा रही है। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ कर शव की पहचान कराने का प्रयास शुरू कर दिया है। मौके पर जुटे स्थानीय लोगों व आसपास गांव के लोगों से भी शिनाख्त कराई गई, मगर उसे कोई भी पहचान नहीं पाया।पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी में सुरक्षित रखवा दिया है। भिटौली पुलिस ने लोगों से अपील की है कि यदि कोई व्यक्ति मृतक की पहचान के संबंध में जानकारी रखता है तो संबंधित चौकी व थाने से संपर्क करे।थाना प्रभारी सत्येंद्र राय ने बताया कि शव को कब्जे में लेकर मोर्चरी हाउस भेजा गया है। साथ ही पहचान कराई जा रही है।