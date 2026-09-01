Lalitpur News: तमंचा और दो कारतूस के साथ युवक गिरफ्तार
झांसी ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:48 PM IST
Updated Tue, 01 Sep 2026 11:48 PM IST
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महरौनी। थाना पुलिस ने अपराध के विरुद्ध अभियान चलाकर एक युवक को गिरफ्तार किया है। उसके कब्जे से एक तमंचा 315 बोर और दो जिंदा कारतूस बरामद हुए। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक संजीव कुमार वाजपेई के निर्देशन और क्षेत्राधिकारी अरविंद कुमार पांडेय के पर्यवेक्षण में हुई।
थाना पुलिस ने 31 अगस्त की रात करीब 10:25 बजे एक संदिग्ध युवक को ग्राम छिल्ला स्थित पुराने शिवराज ढाबे के पास से गिरफ्तार किया। आरोपी ग्राम छिल्ला निवासी 19 वर्षीय अंकुल अहिरवार पुत्र लालाराम है। उस पर थाना महरौनी में मु.अ.सं. 367/2026, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। आवश्यक विधिक कार्रवाई के बाद उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। गिरफ्तारी टीम में उपनिरीक्षक गुलाम फरीद, गंभीर सिंह, कांस्टेबल कुलदीप कुमार और पवन कुमार मिश्रा शामिल थे। संवाद
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थाना पुलिस ने 31 अगस्त की रात करीब 10:25 बजे एक संदिग्ध युवक को ग्राम छिल्ला स्थित पुराने शिवराज ढाबे के पास से गिरफ्तार किया। आरोपी ग्राम छिल्ला निवासी 19 वर्षीय अंकुल अहिरवार पुत्र लालाराम है। उस पर थाना महरौनी में मु.अ.सं. 367/2026, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ। आवश्यक विधिक कार्रवाई के बाद उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। गिरफ्तारी टीम में उपनिरीक्षक गुलाम फरीद, गंभीर सिंह, कांस्टेबल कुलदीप कुमार और पवन कुमार मिश्रा शामिल थे। संवाद
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