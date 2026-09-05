फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Lalitpur News ›   Water submerges causeway and bridge; 15 villages cut off.

Lalitpur News: रपटा और पुल पर पानी का पहरा, 15 गांवों का संपर्क कटा

Sat, 05 Sep 2026 02:08 AM IST
झांसी ब्यूरो
Jhansi Bureau झांसी ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 02:08 AM IST
विज्ञापन
Water submerges causeway and bridge; 15 villages cut off.
ललितपुर। जनपद में विकास को लेकर भले ही जिम्मेदार तमाम दावे कर उपलब्धियां गिनाते हों। लेकिन हकीकत यह है कि भी अब भी कई प्रमुख मार्ग व अन्य मार्गों को पुराने पुल व रपटों से निजात नहीं मिल पाई है। इसका नतीजा है कि दो घंटे की बारिश में ही कई रपटा व पुलों पर पानी आ जाता है। वहीं अधिक बारिश होने की स्थिति में कई पुल तक डूब जाते हैं। इन पर सात फीट तक पानी आता है। ऐसे में मार्गों से संपर्क तक टूट जाता है। यह हाल लगभग 15 से अधिक मार्गों का बना हुआ है।
विज्ञापन



डोंगराखुर्द। नाराहट महरौनी मार्ग में टू लेन की सड़क का निर्माण किया गया है। इससे आवागमन में सुविधा तो मिल गई। लेकिन कुजानघाट पर पुल का निर्माण नहीं किया गया है। ऐसे में कुछ ही घंटे की बारिश में पुल पर पानी आ जाता है। इससे आवागमन पूरी तरह से ठप हो जाता है। बीते दो दिन से हो रही बारिश से वर्तमान में सात फीट तक पानी पुल पर बना हुआ है।
विज्ञापन



जाखलौन। धौर्रा से बालाबेहट मार्ग में सड़क की सुविधा है। लेकिन ग्राम मुड़ारी में सौरनदी पर पुल का निर्माण नहीं किया जा सका है। ऐसे में बारिश होने पर नदी का जलस्तर बढ़ने से आवागमन बंद हो जाता है। ऐसे में नदी के उस पार गांव के लोगों को समस्या हो जाती है। वहीं बालाबेहट से बीना जाने व आने वाले लोग अन्य मार्गों से कई किलोमीटर का चक्कर लगाने को मजबूर हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन



ललितपुर। हाईवे स्थित चीरा-पाचौनी से ब्लॉक बार मुख्यालय की दूरी कम है। लेकिन मार्ग में अब तक शहजाद नदी का पुल नहीं बना सका है। वर्तमान में बीते दिनों से हो रही बारिश व गोविंदसागर बांध के गेट खुलने से नदी का जलस्तर बढ़ गया है। इससे पुल पर छह फीट से अधिक पानी है। इससे संपर्क टूट गया है। राहगीरों को 15 किलोमीटर का चक्कर लगाना पड़ रहा है।



ब्लॉक बिरधा अंतर्गत बालाबेहट में सौरनदी पर पुल का निर्माण है। लेकिन पुल नीचा होने से पानी ऊपर आ जाता है। इससे आवागमन पूरी तरह से ठप हो जाता है। इसके अलावा अन्य मार्ग अधिक दूरी व चक्कर लगाना पड़ता है। ऐसे में कई राहगीर पानी कम होने की आस में ही बैठे रहते हैं। प्रमुख मार्ग होने के बाद भी यह हाल बना हुआ है तो अन्य की स्थिति का अंदाजा सहज ही लगाया जा सकता है।

बारिश में यह मार्ग हो जाते हैं बंद
ललितपुर जखौरा वाया सिरसी
तालबेहट-जखौरा मार्ग में खैडरनदी
जखौरा से बांसी मार्ग
हाईवे चीरा-बार वाया पाचौनी
बांसी से बार मुख्यालय मार्ग
कारीटोरन इमलिया मार्ग में बरुआ नाला
नाराहट महरौनी मार्ग में कुजानघाट पुल
जामनी से नाराहट मार्ग में चकरा नाला
पटना से मदनपुर मार्ग में क्योलारी नाला
पारौन से पूराकलां वाया संसुआ बघौरा हजारिया घाट
हसांरकला से कैलगुवा मार्ग में शहजाद नदी पुल
धौर्रा से बालाबेहट मार्ग में मुड़ारी पर सौरनदी
सैपुरा से धौर्रा मार्ग में अमउखेड़ा में रेलवे क्रॉसिंग के दोनों ओर
धौर्रा से पिपरई मार्ग में नाला का रपटा
धौलपुर से गदौरान मार्ग में

जनपद में कई नदियों व नालों के पुल कार्ययोजना में भेजे गए हैं। स्वीकृति मिलने का इंतजार किया जा रहा है। स्वीकृति मिलते ही निर्माण कार्य कराया जाएगा।
रोहित त्रिपाठी, सहायक अभियंता, लोक निर्माण विभाग
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed