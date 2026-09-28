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Lalitpur News: जीवन में नम्रता और मधुरता क्षमावाणी में निहित

Mon, 28 Sep 2026 01:32 AM IST
झांसी ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, ललितपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, ललितपुर Updated Mon, 28 Sep 2026 01:32 AM IST
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Humility and sweetness in life are embodied in *Kshamavani*.
ललितपुर। पार्श्वनाथ दिगंबर जैन अटामंदिर में क्षमावाणी पर्व उत्साह के साथ मनाया गया। इस अवसर पर मुनि शिव सागर महाराज ने धर्मसभा को संबोधित किया। उन्होंने क्षमा धारण करने और गलत कार्यों का संकल्प लेने पर जोर दिया।
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मुनि शिव सागर महाराज ने कहा कि क्षमा से जीवन में महानता और निर्मलता आती है। उन्होंने बताया कि अपने गलत कार्यों पर विचार कर उन्हें भविष्य में न करने का संकल्प लेना चाहिए। इससे वर्तमान जीवन सुधरता है और परिणाम पवित्र होते हैं। वक्ताओं ने क्षमावाणी को राष्ट्रीय पर्व घोषित करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यह पर्व केवल जैनियों का नहीं, बल्कि सभी नागरिकों के लिए है। यह मन में निर्मलता के भाव लाता है।
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धर्मसभा का शुभारंभ जैन पंचायत के अध्यक्ष डॉ. अक्षय टडैया ने किया। उन्होंने जैनदर्शन में क्षमावाणी पर्व का महत्व बताया। नगरपालिका अध्यक्ष सोनाली जैन, अनिल जैन अंचल और सुनील जैन संचय सहित कई लोगों ने विचार व्यक्त किए। जैन पंचायत के महामंत्री आकाश जैन ने धर्मसभा का संचालन किया। डॉ. राजकुमार जैन और नीलम जैन को जैन पंचायत की ओर से सम्मानित किया गया। अभिनंदनोदय तीर्थ, एम्ब्रोशिया कॉलोनी और आदिनाथ बड़ा मंदिर में भी कार्यक्रम हुए।
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