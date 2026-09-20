Lakhimpur Kheri News: 1.85 लाख की मजदूरी एक साल से अटकी, जांच में भी नहीं निकला हल
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sun, 20 Sep 2026 12:13 AM IST
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लखीमपुर खीरी। निघासन ब्लॉक की ग्राम पंचायत दौलतापुर में राजमिस्त्री और मजदूरों की करीब 1.85 लाख रुपये मजदूरी एक साल से अटकी है। अप्रैल से जुलाई 2025 तक काम कराया गया, लेकिन भुगतान नहीं हुआ।
शिकायत के बाद जांच में मजदूरी बकाया होने की पुष्टि हुई और जल्द भुगतान की बात कही गई, फिर भी मजदूरों को पैसा नहीं मिला। ग्राम पंचायत के मजरा कोरियाना, संपर्क मार्ग पर पुलिया, प्राथमिक विद्यालय सुर्जीपुरवा और बचैलाफार्म के खेल मैदान में राजमिस्त्री व मजदूरों से काम कराया गया था।
लगातार आश्वासन के बाद भी भुगतान नहीं मिला तो जून, 2026 में मजदूरों ने केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी और डीएम से शिकायत की। निघासन एडीओ की जांच में मजदूरी बकाया मिली। शिकायत में भुगतान न होने के अलावा भी कई आरोप थे, लेकिन जांच अधिकारी ने कई तथ्यों को दरकिनार कर दिया।
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मजदूरों ने अब नवागत सीडीओ को संबोधित पत्र भेजकर भुगतान की मांग की है। बीडीओ जयेस कुमार सिंह ने बताया कि सोमवार को संबंधित सचिव को नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण तलब किया जाएगा।
जिला विकास अधिकारी गजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि मामले को दिखवाया जाएगा। इतने दिन बाद भी मजदूरी रोकने की वजह पता की जाएगी। किसी स्तर पर लापरवाही मिली तो संबंधित पर कार्रवाई होगी।
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शिकायत के बाद जांच में मजदूरी बकाया होने की पुष्टि हुई और जल्द भुगतान की बात कही गई, फिर भी मजदूरों को पैसा नहीं मिला। ग्राम पंचायत के मजरा कोरियाना, संपर्क मार्ग पर पुलिया, प्राथमिक विद्यालय सुर्जीपुरवा और बचैलाफार्म के खेल मैदान में राजमिस्त्री व मजदूरों से काम कराया गया था।
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लगातार आश्वासन के बाद भी भुगतान नहीं मिला तो जून, 2026 में मजदूरों ने केंद्रीय गृह राज्यमंत्री अजय मिश्र टेनी और डीएम से शिकायत की। निघासन एडीओ की जांच में मजदूरी बकाया मिली। शिकायत में भुगतान न होने के अलावा भी कई आरोप थे, लेकिन जांच अधिकारी ने कई तथ्यों को दरकिनार कर दिया।
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मजदूरों ने अब नवागत सीडीओ को संबोधित पत्र भेजकर भुगतान की मांग की है। बीडीओ जयेस कुमार सिंह ने बताया कि सोमवार को संबंधित सचिव को नोटिस भेजकर स्पष्टीकरण तलब किया जाएगा।
जिला विकास अधिकारी गजेंद्र प्रताप सिंह ने कहा कि मामले को दिखवाया जाएगा। इतने दिन बाद भी मजदूरी रोकने की वजह पता की जाएगी। किसी स्तर पर लापरवाही मिली तो संबंधित पर कार्रवाई होगी।