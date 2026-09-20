Lakhimpur Kheri News: वीबीजी रामजी योजना का दायरा बढ़ा, 57 नए काम किए शामिल

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पहले 318 कार्य अनुमन्य थे। नए काम शामिल होने के बाद इनकी संख्या बढ़कर 375 हो गई है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के साथ विकास कार्यों के विकल्प भी बढ़ेंगे।भारत सरकार ने एक दिन पहले नए कामों को शामिल करने की मंजूरी दी है। पहले चकरोड पटाई आदि काम योजना में शामिल नहीं थे। अब इन्हें भी अनुमन्य कार्यों में शामिल किया गया है। पानी की कमी वाले क्षेत्रों में जल रिचार्ज समेत जल संरक्षण से जुड़े काम कराए जाएंगे।उपायुक्त श्रम रोजगार अमित सिंह परिहार ने बताया कि नए कार्यों में जल संचयन संरचनाओं का निर्माण और पुनर्निर्माण, वर्षा जल संचयन और जलजमाव वाली भूमि का सुधार कराया जा सकेगा। ग्राम पंचायत भवन, आंगनबाड़ी केंद्र, ग्रामीण पुस्तकालय और सार्वजनिक भवनों का निर्माण भी कराया जा सकेगा।इसके अलावा किचेन शेड, अतिरिक्त कक्षा कक्ष, प्रयोगशाला, खेल मैदान और श्मशान घाट का निर्माण कराया जा सकेगा। प्रधानमंत्री आवास में अनुमन्य कार्य भी कराए जा सकेंगे। ग्रामीण हाट, साप्ताहिक बाजार, खाद्य भंडारण और शीतभंडारण इकाइयों समेत अन्य काम भी नए अनुमन्य कार्यों में शामिल किए गए हैं।नए कामों से मजदूरों को उनके घरों के पास ही रोजगार उपलब्ध कराने का दावा किया गया है। दो अक्तूबर को जिले की सभी ग्राम पंचायतों में खुली बैठक आयोजित की जाएगी।