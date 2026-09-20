Lakhimpur Kheri News: 22 से अतिरिक्त हल्कों का काम छोड़ेंगे लेखपाल

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उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ते कार्यभार, संसाधनों की कमी, लंबित पदोन्नति और वेतन विसंगति समेत विभिन्न समस्याओं का लंबे समय से समाधान नहीं हुआ है। लेखपालों पर जनकल्याणकारी योजनाओं, किसान हितैषी कार्यक्रमों, राजस्व अभिलेखों के अद्यतन, विरासत, नामांतरण, पैमाइश, ई-गवर्नेंस, आपदा प्रबंधन और कानून-व्यवस्था समेत कई कार्यों की जिम्मेदारी हैं।लेखपालों ने कहा कि वे लंबे समय से तकनीकी और ऑनलाइन कार्य भी कर रहे हैं। ऐसे में पद को तकनीकी घोषित करने के साथ उच्च तकनीकी संसाधन, लैपटॉप और मोबाइल उपलब्ध कराने की मांग की गई है। मांगें पूरी न होने पर 22 सितंबर से प्रदेश के सभी लेखपाल अपने मूल हल्के में कार्य करेंगे और अतिरिक्त हल्कों का बहिष्कार कर प्रभार सौंपेंगे।