Lakhimpur Kheri News: 22 से अतिरिक्त हल्कों का काम छोड़ेंगे लेखपाल
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sun, 20 Sep 2026 12:10 AM IST
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लखीमपुर खीरी। उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ ने लंबित मांगों के समाधान की मांग को लेकर आंदोलन की चेतावनी दी है। तहसील अध्यक्ष अमित दीक्षित और तहसील मंत्री बृजेश वर्मा ने उप जिलाधिकारी के माध्यम से मुख्य सचिव को ज्ञापन भेजा।
उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ते कार्यभार, संसाधनों की कमी, लंबित पदोन्नति और वेतन विसंगति समेत विभिन्न समस्याओं का लंबे समय से समाधान नहीं हुआ है। लेखपालों पर जनकल्याणकारी योजनाओं, किसान हितैषी कार्यक्रमों, राजस्व अभिलेखों के अद्यतन, विरासत, नामांतरण, पैमाइश, ई-गवर्नेंस, आपदा प्रबंधन और कानून-व्यवस्था समेत कई कार्यों की जिम्मेदारी हैं।
लेखपालों ने कहा कि वे लंबे समय से तकनीकी और ऑनलाइन कार्य भी कर रहे हैं। ऐसे में पद को तकनीकी घोषित करने के साथ उच्च तकनीकी संसाधन, लैपटॉप और मोबाइल उपलब्ध कराने की मांग की गई है। मांगें पूरी न होने पर 22 सितंबर से प्रदेश के सभी लेखपाल अपने मूल हल्के में कार्य करेंगे और अतिरिक्त हल्कों का बहिष्कार कर प्रभार सौंपेंगे।
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उन्होंने कहा कि लगातार बढ़ते कार्यभार, संसाधनों की कमी, लंबित पदोन्नति और वेतन विसंगति समेत विभिन्न समस्याओं का लंबे समय से समाधान नहीं हुआ है। लेखपालों पर जनकल्याणकारी योजनाओं, किसान हितैषी कार्यक्रमों, राजस्व अभिलेखों के अद्यतन, विरासत, नामांतरण, पैमाइश, ई-गवर्नेंस, आपदा प्रबंधन और कानून-व्यवस्था समेत कई कार्यों की जिम्मेदारी हैं।
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लेखपालों ने कहा कि वे लंबे समय से तकनीकी और ऑनलाइन कार्य भी कर रहे हैं। ऐसे में पद को तकनीकी घोषित करने के साथ उच्च तकनीकी संसाधन, लैपटॉप और मोबाइल उपलब्ध कराने की मांग की गई है। मांगें पूरी न होने पर 22 सितंबर से प्रदेश के सभी लेखपाल अपने मूल हल्के में कार्य करेंगे और अतिरिक्त हल्कों का बहिष्कार कर प्रभार सौंपेंगे।
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