Lakhimpur Kheri News: बारिश में हाईवे और जंगल मार्गों पर गिरे पेड़, यातायात थमा

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बिजुआ में भीरा-मैलानी मार्ग पर रविवार को चार-पांच पेड़ गिरने से वाहनों की लंबी कतार लग गई। इसी दौरान सड़क से गुजर रही बस पर भी पेड़ गिर गया। यात्री बाल-बाल बच गए, लेकिन बस क्षतिग्रस्त हो गई। जाम के कारण एंबुलेंस और अन्य जरूरी वाहनों को भी परेशानी हुई। बारिश के कारण सड़क किनारे खड़े अन्य पेड़ों से भी खतरा बना हुआ है।रेंजर रमाकांत सक्सेना ने बताया कि क्षेत्र के कई मार्गों पर पेड़ गिरने की सूचना मिली थी। मैलानी-भीरा, भीरा-पलिया और भीरा-लखीमपुर मार्ग समेत प्रमुख रास्तों पर गिरे पेड़ काटकर हटा दिए गए हैं। शेष पेड़ों को हटाने का काम जारी है।गौरीफंटा में दुधवा-गौरीफंटा और दुधवा-चंदनचौकी मार्ग पर शनिवार देर रात दुधवा और बनकटी रेंज में भारी पेड़ गिरने से रविवार सुबह कई घंटे आवागमन बाधित रहा। दोनों मार्गों पर वाहनों की लंबी कतार लग गई। गौरीफंटा और पलिया आने-जाने वाले वाहन फंसे रहे।दुधवा-गौरीफंटा मार्ग पर छह और दुधवा-चंदनचौकी मार्ग पर एक पेड़ गिरा था। सूचना पर दुधवा और बनकटी के वनकर्मियों ने पेड़ काटकर हटाए। सुबह करीब 9:45 बजे दोनों मार्गों पर यातायात सुचारु हो सका।बांकेगंज-गोला मार्ग पर गिरे तीन पेड़, रातभर आवागमन रहा ठपबांकेगंज। तेज हवा और बारिश के बीच शनिवार को बांकेगंज-गोला मार्ग पर अलग-अलग स्थानों पर तीन पेड़ गिर गए। इससे रातभर आवागमन ठप रहा। रविवार सुबह सड़क के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई।रास्ता बंद होने पर दोपहिया और चौपहिया वाहन चालकों ने ग्रामीणों की मदद से पेड़ों की टहनियां हटाईं और कीचड़ भरी कच्ची पगडंडी से जैसे-तैसे गंतव्य की ओर गए। सुबह करीब 10 बजे पेड़ हटाए जाने के बाद मार्ग पर आवागमन शुरू हो सका।दक्षिण खीरी वन प्रभाग के डीएफओ तापस मिहिर ने बताया कि तेज हवाओं से जिलेभर में गिरे पेड़ों को नगर निगम के सहयोग से हटवाया जा रहा है। संवाद