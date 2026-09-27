Lakhimpur Kheri News: ससुराल जाते समय बाइक सवार युवक को वाहन ने रौंदा

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विपिन बाइक से अपनी ससुराल थाना गोला क्षेत्र के नाथूपुर गांव जा रहे थे। किसान भट्ठे के पास अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। वह सड़क पर गिरकर गंभीर घायल हो गए। उन्होंने हेलमेट नहीं लगाया था। विज्ञापन

सूचना पर अस्पताल पहुंचे परिजनों और पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल रहा। सीओ गोला जितेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। विपिन बाइक से अपनी ससुराल थाना गोला क्षेत्र के नाथूपुर गांव जा रहे थे। किसान भट्ठे के पास अज्ञात वाहन ने उनकी बाइक में जोरदार टक्कर मार दी। वह सड़क पर गिरकर गंभीर घायल हो गए। उन्होंने हेलमेट नहीं लगाया था।सूचना पर अस्पताल पहुंचे परिजनों और पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल रहा। सीओ गोला जितेंद्र सिंह परिहार ने बताया कि अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है।

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बांकेगंज। ससुराल जा रहे बाइक सवार युवक को रविवार दोपहर अलीगंज-गोला मार्ग पर किसान भट्ठे के पास अज्ञात चौपहिया वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में मैलानी थाना क्षेत्र के ढ़ाका गांव निवासी राम स्वरूप के पुत्र विपिन (27) गंभीर घायल हो गए। पुलिस उन्हें गोला सीएचसी ले गई, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।