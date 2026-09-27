Lakhimpur Kheri News: पानी में डूबीं गलियां, घरों में घुसी मुसीबत

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बृहस्पतिवार रात से शुरू हुई बारिश 48 घंटे से अधिक समय तक जारी रही। गंगोत्री नगर के अलावा बलदेव नगर, शिवपुरी, शिव कॉलोनी, नईबस्ती, खपरैल बाजार और हिदायत नगर में भी जलभराव है। गंगोत्री नगर में कई घरों के अंदर पानी पहुंचने से लोग परेशान हैं। लोगों के अनुसार, पानी के साथ कीड़े-मकोड़े भी घरों में घुस रहे हैं। बच्चों और बुजुर्गों को सबसे ज्यादा परेशानी हो रही है।जलनिकासी के लिए नगर पालिका ने गंगोत्री नगर में कई इंजन लगाए हैं। संपवेल भी चलाया जा रहा है। ईओ संजय कुमार ने बताया कि टीम रात-दिन निगरानी कर रही है। पेयजल के लिए मोहल्लों में टैंकर भी खड़े किए गए हैं।घरों के बाहर घुटनों तक पानी भरा है और कई जगह पानी घरों के अंदर तक पहुंच गया है। जरूरी काम से निकलना भी मुश्किल है। बच्चे और बुजुर्ग सबसे ज्यादा परेशान हैं।-पुजारी मुकेश कुमार तिवारी, गंगोत्री नगरकई घंटे से जलभराव की स्थिति बनी हुई है। पानी में कीड़े-मकोड़े और गंदगी भी बहकर आ रही है। नगर पालिका पानी निकालने में लगी है, लेकिन जलनिकासी की व्यवस्था और तेज करने की जरूरत है।-शिव शंकर तिवारी, गंगोत्री नगर