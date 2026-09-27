Lakhimpur Kheri News: पेड़ गिरने से मैलानी-ऐशबाग रेलखंड पर बिगड़ा ट्रेनों का संचालन

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रविवार सुबह मैलानी और बांकेगंज स्टेशनों के बीच किमी संख्या 189 के पास ओएचई लाइन पर पेड़ गिर गया। सूचना मिलने पर ट्रेन नंबर 15312 कासगंज-ऐशबाग इंटरसिटी एक्सप्रेस के साढ़े नौ बजे यहां पहुंचने पर उसे यहीं खड़ा कर दिया गया। टॉवर वैगन से टीआरडी और इंजीनियरिंग कर्मचारी मौके पर पहुंचे और राहत कार्य शुरू किया। सुबह 10:50 बजे रेलपथ क्लियर हुआ। इसके बाद ओएचई लाइन पर गिरे पेड़ को हटाकर उसे भी दुरुस्त किया गया। यहां खड़ी इंटरसिटी एक्सप्रेस को सवा दो घंटे की देरी से 12:16 बजे रवाना किया गया।ट्रेन नंबर 15009 गोरखपुर-इज्जतनगर एक्सप्रेस तीन घंटे 21 मिनट देरी से दोपहर 13:21 बजे मैलानी पहुंची। ट्रेन नंबर 55086 गोमतीनगर-पीलीभीत पैसेंजर तीन घंटे पुनर्निर्धारित कर चलाई गई और सवा पांच घंटे देरी से 17:50 बजे मैलानी पहुंची। ट्रेन नंबर 55084 डालीगंज-मैलानी पैसेंजर एक घंटा 36 मिनट देरी से 14:41 बजे मैलानी पहुंची। ट्रेन नंबर 55081 मैलानी-सीतापुर पैसेंजर एक घंटा 26 मिनट देरी से 15:26 बजे मैलानी से रवाना हुई।