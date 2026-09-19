Lakhimpur Kheri News: सिटी में आज
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Sat, 19 Sep 2026 11:33 PM IST
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-सफाई अभियान : मोहम्मदी गोमती श्रमदान मूवमेंट की ओर से गोमती नदी के अमरी घाट पर सफाई अभियान सुबह आठ बजे से।
-हवन-यज्ञ : श्री नर्मदेश्वर महादेव मंदिर, भीतर मोहम्मदी में आर्य समाज का साप्ताहिक हवन-यज्ञ सुबह आठ बजे से।
-जन आरोग्य मेला : जनपद के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जन आरोग्य मेला सुबह 10 बजे से।
-छात्र अलंकार समारोह : कश्यप निषाद धूरिया महासभा की ओर से विलोबी मेमोरियल हॉल में छात्र अलंकार समारोह सुबह 10 बजे से।
-कथा : निघासन कस्बे के सिंगाही रोड स्थित दुर्गा मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा अपराह्न तीन बजे से।
-रामलीला : निघासन के रकेहटी कस्बे के बुढ़वा बाबा मंदिर में श्रीरामलीला का आयोजन शाम सात बजे से।
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-हवन-यज्ञ : श्री नर्मदेश्वर महादेव मंदिर, भीतर मोहम्मदी में आर्य समाज का साप्ताहिक हवन-यज्ञ सुबह आठ बजे से।
-जन आरोग्य मेला : जनपद के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जन आरोग्य मेला सुबह 10 बजे से।
-छात्र अलंकार समारोह : कश्यप निषाद धूरिया महासभा की ओर से विलोबी मेमोरियल हॉल में छात्र अलंकार समारोह सुबह 10 बजे से।
-कथा : निघासन कस्बे के सिंगाही रोड स्थित दुर्गा मंदिर में श्रीमद्भागवत कथा अपराह्न तीन बजे से।
-रामलीला : निघासन के रकेहटी कस्बे के बुढ़वा बाबा मंदिर में श्रीरामलीला का आयोजन शाम सात बजे से।