Lakhimpur Kheri News: कब्जेदारों के कारण पीरपुर स्कूल की अधूरी रह गई चहारदीवारी

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कई महीनों से दीवार के निर्माण के लिए ईंटों के चट्टे लगे हैं, लेकिन कब्जा नहीं हटने से निर्माण शुरू नहीं हो सका।विद्यालय परिसर के कुछ हिस्से में पहले ही चहारदीवारी बन चुकी है। शेष हिस्से से कब्जा हटवाने के लिए प्रधानाध्यापक रविंद्र कुमार और प्रधान अनीता वाजपेई ने उच्च अधिकारियों को कई पत्र दिए, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। प्रधानाध्यापक के पत्र पर बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी ने 12 अगस्त को गोला एसडीएम को कब्जा हटवाने के लिए पत्र लिखा था। इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई।एसडीएम युगांतर त्रिपाठी ने बताया कि ऐसा मामला उनके संज्ञान में नहीं आया है। पत्र मिलने पर तत्काल कार्रवाई कराई जाएगी।