Lakhimpur Kheri News: कब्जेदारों के कारण पीरपुर स्कूल की अधूरी रह गई चहारदीवारी
संवाद न्यूज एजेंसी, लखीमपुर खीरी Updated Thu, 17 Sep 2026 12:22 AM IST
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गोला गोकर्णनाथ। ब्लॉक कुंभी की ग्राम पंचायत सैदापुर स्थित प्राथमिक विद्यालय पीरपुर की चहारदीवारी कब्जे के कारण अधूरी पड़ी है। विद्यालय परिसर के शेष हिस्से पर पड़ोस के लोगों ने कब्जा कर रखा है। यहां कृषि उपकरण रखे जाते हैं और कूड़ा डाला जाता है।
कई महीनों से दीवार के निर्माण के लिए ईंटों के चट्टे लगे हैं, लेकिन कब्जा नहीं हटने से निर्माण शुरू नहीं हो सका।
विद्यालय परिसर के कुछ हिस्से में पहले ही चहारदीवारी बन चुकी है। शेष हिस्से से कब्जा हटवाने के लिए प्रधानाध्यापक रविंद्र कुमार और प्रधान अनीता वाजपेई ने उच्च अधिकारियों को कई पत्र दिए, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। प्रधानाध्यापक के पत्र पर बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी ने 12 अगस्त को गोला एसडीएम को कब्जा हटवाने के लिए पत्र लिखा था। इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई।
एसडीएम युगांतर त्रिपाठी ने बताया कि ऐसा मामला उनके संज्ञान में नहीं आया है। पत्र मिलने पर तत्काल कार्रवाई कराई जाएगी।
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कई महीनों से दीवार के निर्माण के लिए ईंटों के चट्टे लगे हैं, लेकिन कब्जा नहीं हटने से निर्माण शुरू नहीं हो सका।
विद्यालय परिसर के कुछ हिस्से में पहले ही चहारदीवारी बन चुकी है। शेष हिस्से से कब्जा हटवाने के लिए प्रधानाध्यापक रविंद्र कुमार और प्रधान अनीता वाजपेई ने उच्च अधिकारियों को कई पत्र दिए, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। प्रधानाध्यापक के पत्र पर बेसिक शिक्षा अधिकारी प्रवीण कुमार तिवारी ने 12 अगस्त को गोला एसडीएम को कब्जा हटवाने के लिए पत्र लिखा था। इसके बावजूद कार्रवाई नहीं हुई।
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एसडीएम युगांतर त्रिपाठी ने बताया कि ऐसा मामला उनके संज्ञान में नहीं आया है। पत्र मिलने पर तत्काल कार्रवाई कराई जाएगी।