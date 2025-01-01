Lakhimpur Kheri News: गणपति पंडाल में सजा राम दरबार, उमड़े श्रद्धालु

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उत्तराखंड से आए कलाकारों ने नृत्य की प्रस्तुति भी दी। इस दौरान गणपति बप्पा मोरिया समेत अन्य जयकारे गूंजते रहे। शहर में पिछले 19 वर्षों से सार्वजनिक श्री गणेश महोत्सव आयोजित हो रहा है। महोत्सव में प्रतिदिन झांकियों, आरती और अन्य धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है।आयोजक विकास रस्तोगी ने बताया कि 21 सितंबर को विशाल भंडारा और प्रसाद वितरण होगा। 22 सितंबर को विधि-विधान से गणेश प्रतिमा का विसर्जन कर महोत्सव का समापन किया जाएगा।कमेटी में योगेश सोनी, संतोष शाह, रोहित रस्तोगी, राहुल, अभय, अन्ना मराठा, संजय मराठा, राहुल मराठा, राजू रस्तोगी, ऋषि मराठा और सीताराम रस्तोगी आदि शामिल हैं।